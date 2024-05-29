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"Плохие парни?": Месси и Батлер почаствовали в продвижении голливудского фильма

Звезды команд из Майами захотели присоединиться к Уиллу Смиту и Мартину Лоуренсу.
Сегодня, 10:02
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Уже совсем скоро, в начале июня, состоится премьера фильма "Плохие парни до конца", которая станет уже четвертой частью франшизы.

Недавно был выпущен трейлер фильма, в котором приняли участие звездные спортсмены. И так как события фильма разворачиваются в Майами, то и звезды были выбраны из спортивных команд этого города.

К дуэту "плохих парней" Уилла Смита и Мартина Лоуренса попытались присоединиться звездный форвард Майами Хит Джимми Батлер и восьмикратный обладатель Золотого мяч, форвард Интер Майами Лионель Месси.

Батлер сказал, что он хочет быть "плохим парнем", и Смит и Лоуренс принялись тренировать его, чтобы увидеть, готов ли он присоединиться к ним. В конце концов Батлер изменил свое мнение и решил вернуться в баскетбол.

Затем в дверь полицейских постучался Месси, который искал "плохих парней". Смит и Лоуренс ответили футболисту, что тот ошибся адресом.

Напомним, что Лионель Месси не так давно появился в промо-ролике фильма "Плохие парни до конца", в котором он занялся привычными вещами.

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