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Футбол

Месси принял участие в рекламе ожидаемого блокбастера

Аргентинец появился в промо Плохих парней 4.
26 мая, 22:26
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий Интер Майами Лионель Месси взял участие в рекламе ожидаемого блокбастера.

Аргентинец появился в небольшом промо-ролике, посвященном скорому выходу фильма Плохие парни 4.

Месси ворвался к Уиллу Смиту и Мартину Лоуренсу, которые как раз планировали отправить мяч подальше.

Отметим, что Плохие парни 4 - прямое продолжение предыдущей картины Плохие парни навсегда выйдет уже 14 июня.

Ранее также сообщалось, что звезда ПСЖ поучаствовал в Гран-при Монако.

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