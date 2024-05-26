Месси принял участие в рекламе ожидаемого блокбастера
Аргентинец появился в промо Плохих парней 4.
Нападающий Интер Майами Лионель Месси взял участие в рекламе ожидаемого блокбастера.
Аргентинец появился в небольшом промо-ролике, посвященном скорому выходу фильма Плохие парни 4.
Месси ворвался к Уиллу Смиту и Мартину Лоуренсу, которые как раз планировали отправить мяч подальше.
Отметим, что Плохие парни 4 - прямое продолжение предыдущей картины Плохие парни навсегда выйдет уже 14 июня.
Ранее также сообщалось, что звезда ПСЖ поучаствовал в Гран-при Монако.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!