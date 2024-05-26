Звезда ПСЖ засвидетельствовал историческую победу Леклера
Килиану Мбаппе досталась честь помахать клетчатым флагом.
В воскресенье, 26 мая, на Гран-при Монако произошло долгожданное событие - пилот Феррари Шарль Леклер выиграл домашнюю гонку.
Монегаск уверенно лидировал на протяжение всех 78 кругов, и пересек финишную черту с преимуществом в семь секунд.
Интересно, что участником этого исторического события повезло стать капитану сборной Франции Килиану Мбаппе.
Именно форварду ПСЖ была оказана честь помахать перед Леклером клетчатым флагом.
С кратким обзором Гран-при Монако вы можете ознакомиться на нашем сайте.
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