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Баскетбол

"Ты бы нам пригодился": чемпион НБА позвал Тейтума к себе играть в чемпионате Тайваня

Дуайт Ховард продолжает свою рекрутинговую кампанию.
Сегодня, 18:51
Джейсон Тейтум / Getty Images
Джейсон Тейтум / Getty Images

Несмотря на статус лидера нового чемпиона НБА в лице Бостон Селтикс, Джейсон Тейтум просидел на скамейке запасных весь стартовый матч сборной США против сборной Сербии (110:84) на Олимпиаде-2024.

И хотя тренер американской команды Стив Керр заявил, что Тейтум сыграет в следующем поединке, Джейсон получил приглашение туда, где он гарантированно будет иметь игровое время.

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Это Дуайт Ховард предложил 26-летнему форварду присоединиться к нему и ДеМаркусу Казинсу в чемпионате Тайваня.

"Джейсон, в моей лиге нам не помешал бы еще один чемпион. Ты мог бы играть так же, если бы присоединился", - написал чемпион НБА 2020 года в социальных сетях.

При этом Ховард прикрепил к своему сообщению ссылку на видео со своим выступлением в недавней игре Тайвань Мустангс.

Стоит отметить, что, помимо Ховарда и Казинса, за Тайвань Мустангс выступает бывший защитник Голден Стэйт Уорриорз Куинн Кук.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дуайт Ховард Джейсон Тейтум

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