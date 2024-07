"Ты бы нам пригодился": чемпион НБА позвал Тейтума к себе играть в чемпионате Тайваня

Несмотря на статус лидера нового чемпиона НБА в лице Бостон Селтикс, Джейсон Тейтум просидел на скамейке запасных весь стартовый матч сборной США против сборной Сербии (110:84) на Олимпиаде-2024.

И хотя тренер американской команды Стив Керр заявил, что Тейтум сыграет в следующем поединке, Джейсон получил приглашение туда, где он гарантированно будет иметь игровое время.

Это Дуайт Ховард предложил 26-летнему форварду присоединиться к нему и ДеМаркусу Казинсу в чемпионате Тайваня.

"Джейсон, в моей лиге нам не помешал бы еще один чемпион. Ты мог бы играть так же, если бы присоединился", - написал чемпион НБА 2020 года в социальных сетях.

Jayson we could use another champ

In my league 🤷🏾‍♂️ ! You could hoop like this ➡️ https://t.co/YRj0pLQNCV if you came 😅 pic.twitter.com/dVDKxjEFFK