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Баскетбол

Тейтум: После такой Олимпиады мне не нужна никакая мотивация

Джей Ти с нетерпением ждет старта нового сезона НБА.
Вчера, 23:04
Джейсон Тейтум / Getty Images
Джейсон Тейтум / Getty Images

Джейсон Тейтум считает себя главной звездой Бостона. Однако он не смог стать MVP финальной серии, в которой Селтикс обыграли Даллас (4-1) - эту награду получил Джейлен Браун.

В дополнение к этому он не сыграл в двух матчах сборной США на Олимпиаде-2024 и не был игроком стартовой ротации.

Во время медиа-дня 26-летний форвард заявил, что после таких событий ему не нужна дополнительная мотивация перед стартом нового сезона НБА.

"Не играть на Олимпиаде было тяжело. И Джо (Маззулла, главный тренер Селтикс), я много с ним разговаривал. Джо, наверное, был самым счастливым человеком в мире, когда я не стал MVP Финала и не сыграл в двух матчах Олимпиады. Это было странно, но если вы знаете Джо, то это имеет смысл", - цитирует Тейтума ESPN.

"Нужна ли мне дополнительная мотивация в начале сезона? Нет, я не собираюсь ставить кому-то в заслугу то, что он мотивировал меня. Это было уникальное обстоятельство, с которым я еще не сталкивался в своей игровой карьере. Но я верю, что все происходит не просто так".

Источник: Getty Images

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"Я закончил сезон чемпионством, достижением наивысшего из максимумов, оказался на обложке 2K, получил новый контракт, и вот это (Олимпиада) случилось. В чем причина, я еще не понял. Но я верю, что все происходит не просто так".

"Это был хороший опыт. Мы выиграли золотую медаль, я выиграл свою вторую медаль, я был рядом с одними из лучших игроков, которые играют в эту игру на ежедневной основе, завязал дружеские отношения и смог привезти туда свою семью и насладиться Олимпиадой в целом. Так что это был плюс для меня, несомненно".

Напомним, что Бостон откроет новый сезон НБА матчем против Нью-Йорка в ночь на 23 октября.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бостон Селтикс Джейсон Тейтум

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