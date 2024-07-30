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Сборная Украины проиграла Ирландии на Евробаскете U-18 и потеряла шансы на борьбу за Дивизион А

Подопечные Андриуса Вайсекаускаса ничего не смогли сделать сопернику.
Сегодня, 17:07
Сборная Украины U-18 / fbu.ua
Сборная Украины U-18 / fbu.ua

Во вторник, 30 июля, в Скопье состоялся матч четвертого тура группы С Дивизиона В Евробаскета среди игроков до 18 лет, в котором встретились сборные Украины и Ирландии.

Оказать сопротивление сопернику наша команда сумела лишь в первой четверти, а затем ирландцы уверенно доминировали на площадке.

Итоговый счет оказался почти разгромным - 79:98, который ирландцы оформили во многом благодаря удачным трехочковым броскам.

Таким образом Украина потеряла шансы побороться за выход в Дивизион А. Результаты последнего дня в лучшим случае позволят нам навязать борьбу за 9-16 места.

Ирландия - Украина 98:79 (22:21, 25:19, 20:17, 31:22)

Украина: Колобов 13, Сушкин 14 + 5 подборов + 7 передач, Лохманчук 22, Сытар 0 + 5 подборов, Йяму 10 + 7 подборов – старт; Упырь 15, Липка 4, Король 1, Синник 0

Напомним, следующий поединок сборная Украины сыграет 31 августа против сборной Северной Македонии.

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