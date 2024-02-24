Дюрант обошел Кармело Энтони в списке лучших скореров в истории НБА

Совсем скоро Кей Ди должен будет подняться еще выше в рейтинге.

Минувшей ночью Финикс на выезде уступил Хьюстону со счетом 110:114 в рамках регулярного сезона НБА.

Лучшим игроком встречи, несмотря на проигрыш, стал звездный форвард Санз Кевин Дюрант, собравший линию из 28 очков, 11 подборов и 8 передач.

Как сообщает официальный сайт НБА, эти набранные очки позволили 35-летнему игроку обойти Кармело Энтони и подняться на девятое место среди лучших скореров в истории лиги.

Теперь на счету Кей Ди 28 290 очков. Следующим в рейтинге идет Шакил О'Нил, который успел собрать 28 596 очков.

Congrats to @KDTrey5 of the @Suns for moving up to 9th all-time in scoring leaders! pic.twitter.com/GuUlpx8xtL — NBA (@NBA) February 24, 2024

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Тем временем, ЛеБрон Джеймс, лучший скорер в истории НБА, приближается к отметке в 40 000 очков за карьеру. Чтобы преодолеть эту отметку, "Королю" необходимо набрать 102 очка.

Ранее стало известно, что Голден Стэйт и Стив Керр заключили новый контракт, который сделал наставника "воинов" самым высокооплачиваемым тренером в лиге.

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