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Баскетбол

Дюрант обошел Кармело Энтони в списке лучших скореров в истории НБА

Совсем скоро Кей Ди должен будет подняться еще выше в рейтинге.
Сегодня, 16:40
Кевин Дюрант и Кармело Энтони / Getty Images
Кевин Дюрант и Кармело Энтони / Getty Images

Минувшей ночью Финикс на выезде уступил Хьюстону со счетом 110:114 в рамках регулярного сезона НБА.

Лучшим игроком встречи, несмотря на проигрыш, стал звездный форвард Санз Кевин Дюрант, собравший линию из 28 очков, 11 подборов и 8 передач.

Как сообщает официальный сайт НБА, эти набранные очки позволили 35-летнему игроку обойти Кармело Энтони и подняться на девятое место среди лучших скореров в истории лиги.

Теперь на счету Кей Ди 28 290 очков. Следующим в рейтинге идет Шакил О'Нил, который успел собрать 28 596 очков.

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Тем временем, ЛеБрон Джеймс, лучший скорер в истории НБА, приближается к отметке в 40 000 очков за карьеру. Чтобы преодолеть эту отметку, "Королю" необходимо набрать 102 очка.

Ранее стало известно, что Голден Стэйт и Стив Керр заключили новый контракт, который сделал наставника "воинов" самым высокооплачиваемым тренером в лиге.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кевин Дюрант Кармело Энтони Финикс Санз

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