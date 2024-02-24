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Баскетбол

Суд отказал чемпиону НБА в просьбе закрыть дело об изнасиловании мужчины

Скандальное дело при участии знаменитого баскетболиста будет рассматриваться и дальше.
Сегодня, 14:05
Дуайт Ховард / Getty Images
Дуайт Ховард / Getty Images

Суд штата Джорджия отклонил ходатайство адвокатов Дуайта Ховарда об отклонении иска, в котором утверждается о сексуальном насилии и нанесении побоев, сообщает The Athletic.

Главная судья Карла Э. Браун также опечатала вещественные доказательства, поданные в декабре 2023 года, которые, по утверждению адвокатов баскетболиста, содержали "смущающие текстовые сообщения откровенно сексуального характера".

"Суд не видит никакой общественной выгоды в оставлении этих текстов на виду, так что вред частной жизни Ответчика (Ховарда) явно перевешивает общественный интерес", — говорится в постановлении суда.

В иске, поданном в июле 2023 года, Стивен Харпер заявил, что он подвергся сексуальному насилию со стороны Ховарда. Харпер также обвинил чемпиона НБА 2020 года в "намеренном причинении эмоционального страдания".

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В октябре Ховард отверг обвинения, но при этом признался, что у него была "сексуальная активность по обоюдному согласию" с Харпером.

В четверг, 22 февраля, адвокаты игрока подали еще одно ходатайство о вынесении упрощенного судебного решения в его пользу. Суд по этому делу не назначен.

Напомним, что последний раз Дуайт Ховард играл в НБА в сезоне-2021/22, который он провел в составе Лейкерс. После одного сезона за Таоюань Леопардс он присоединился к филиппинской команде Strong Group в январе этого года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дуайт Ховард

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