Новый Орлеан опубликовал забавное видео о журналисте в ответ на критику Зайона

В пятницу, 23 февраля, известный американский журналист Стивен Эй Смит в очередной раз раскритиковал форварда Нового Орлеана Зайона Уильямсона.

В частности, под словесный удар вновь попал вес баскетболиста, который, по мнению Смита, просто запредельный.

"Дело не в его игре. Дело в том, сколько гамбургеров он ест. Собирается ли он быть в форме или он продолжит есть в МакДональдсе... Это то, что он должен доказать, что шеф-повары его больше не любят", - заявил журналист во время прямого эфира на ESPN.

Stephen A. Smith calls out Zion



"It’s not about his game. It's about how many burgers he's eating. Whether he is going to be in shape or keep eating McDonald's... That's what he has to prove, that the chefs don't love him any longer"



(@PelsFilmRoom)



pic.twitter.com/m1gfs7Db52