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Баскетбол

Новый Орлеан опубликовал забавное видео о журналисте в ответ на критику Зайона

"Пеликаны" нашли способ заткнуть постоянного критика своей звезды.
Сегодня, 12:31
Стивен Эй Смит и Зайон Уильямсон / Getty Images
Стивен Эй Смит и Зайон Уильямсон / Getty Images

В пятницу, 23 февраля, известный американский журналист Стивен Эй Смит в очередной раз раскритиковал форварда Нового Орлеана Зайона Уильямсона.

В частности, под словесный удар вновь попал вес баскетболиста, который, по мнению Смита, просто запредельный.

"Дело не в его игре. Дело в том, сколько гамбургеров он ест. Собирается ли он быть в форме или он продолжит есть в МакДональдсе... Это то, что он должен доказать, что шеф-повары его больше не любят", - заявил журналист во время прямого эфира на ESPN.

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Команда в долгу не осталась. В социальных сетях Пеликанс опубликовали видео с главными "успехами" Стивена Эй Смита в баскетболе, бейсболе и боксе, также указав на его "феноменальную" статистику в сезоне-1990/91, изменив легендарное фото Уилта Чемберлена.

Напомним, что по ходу матча между Новым Орлеаном и Майами произошла массовая потасовка, в результате которой с площадки были удалены четыре баскетболиста.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Новый Орлеан Пеликанс Зайон Уильямсон Стивен Эй Смит

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