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Баскетбол

Новый Орлеан не собирается давать Ингрэму максимальный контракт

Все идет к тому, что Пеликанс будут вынуждены обменять форварда в это межсезонье.
Сегодня, 17:33
Брэндон Ингрэм / Getty Images
Брэндон Ингрэм / Getty Images

Этим летом форвард Нового Орлеана Брэндон Ингрэм претендует на максимальный контракт: 4 года и 208 миллионов долларов.

Однако, как сообщает Bleacher Report со ссылкой на журналиста The Athletic Уильяма Гиллори, 26-летний баскетболист вряд ли его получит. 

Учитывая их нынешнее и будущее финансовое положение, Пеликанс не предложат ему максимальное продление в это межсезонье.

В этом сезоне Ингрэм провел 64 матча, что является его лучшим показателем с момента его первого года в лиге за Лейкерс в сезоне-2016/17. Однако его средний результат в 20,8 очка за игру был самым низким с сезона-2018/19.

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Сезон-2024–25 — последний год его текущего контракта, по которому он заработает 36 миллионов

Если Новый Орлеан не заинтересован в продлении контракта с Ингрэмом, он станет интригующим кандидатом на обмен, который вызовет интерес со стороны многих команд лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Новый Орлеан Пеликанс Брэндон Ингрэм

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