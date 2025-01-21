Михайлюк установил новый рекорд результативности в сезоне

Украинец на одно очко превзошел свои два предыдущих достижения за Юту.

В ночь на вторник, 21 января, в рамках регулярного чемпионата НБА состоялся матч между Новым Орлеаном и Ютой.

Пеликанс сумели одержать победу в овертайме со счетом 123:119, а украинский игрок Джаз Святослав Михайлюк установил свой новый личный рекорд результативности в сезоне.

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Украинец вышел на игру в стартовой пятерке Юты и в целом провел на площадке 26 минут 25 секунд. За это время он набрал 19 очков - 3/4 двухочковых, 4/10 трехочковых, 1/1 со штрафных.

Также Михайлюк совершил четыре подбора и два блок-шота.

THIS BLOCK... OH WOW. 🤯🤯



Svi Mykhailiuk showing off the athleticism! pic.twitter.com/fMftTS61zM — NBA (@NBA) January 21, 2025

В пассиве украинского баскетболиста одна потеря и один фол.

Благодаря 19 набранным очкам Михайлюк превзошел два своих предыдущих достижения в сезоне - до этого украинец набирал по 18 очков против Бруклина и Портленда.

Новый Орлеан – Юта 123:119 OT (19:38, 30:31, 33:20, 28:21, 13:9)

Новый Орлеан: Макколлум (45 + 8 подборов), Мюррэй (26 + 9 подборов + 11 передач), Мерфи (24 + 7 подборов), Тайс (4 + 8 подборов + 6 передач), Грин (1) – старт; Хоукинс (18), Альварадо (3), Маткович (2), Робинсон-Эрл (0).

Юта: Джордж (23 + 7 передач), Коллиер (20 + 11 передач), Михайлюк (19), Кесслер (19 + 13 подборов), Уильямс (2) – старт; Сенсабо (11), Юбэнкс (10 + 8 подборов), Филиповски (10 + 17 подборов), Миллс (3), Харклесс (2).

Ранее Михайлюк назвал фаворитов на победу в НБА.

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