НБА: Бостон разбил Голден Стэйт, рекорд сезона от Михайлюка не помог Юте
В ночь на вторник, 21 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны восемь матчей.
Результаты матчей НБА за 20 января
Шарлотт – Даллас 110:105 (24:27, 31:28, 27:28, 28:22)
Шарлотт: Болл (23 + 7 подборов + 9 передач), Бриджес (23), Смит (19), Уильямс (13 + 13 подборов), Грин (4) – старт; Коди Мартин (10 + 7 подборов + 7 передач), Диабате (10), Окоги (5), Сет Карри (3), Мицич (0).
Даллас: Ирвинг (33), Гэффорд (31 + 15 подборов + 6 блок-шотов), Вашингтон (13 + 9 подборов), Динуидди (7), Томпсон (7) – старт; Маршалл (8), Проспер (6 + 8 подборов), Эдвардс (0), Клебер (0).
Хьюстон – Детройт 96:107 (29:40, 28:17, 23:33, 16:17)
Хьюстон: Ванвлит (20 + 6 перехватов), Грин (19 + 5 потерь), Томпсон (17), Шенгюн (11 + 8 подборов), Брукс (5) – старт; Уитмор (10), Исон (8 + 5 перехватов), Лэндейл (6), А. Холидэй (0).
Детройт: Каннингем (32 + 9 подборов + 7 передач + 10 потерь), Дюрен (16 + 14 подборов), Томпсон (11 + 9 подборов), Хардуэй (10), Харрис (4) – старт; Бизли (17), Сассер (8), Стюарт (6 + 8 подборов), Холланд (3), Фонтеккьо (0).
Мемфис – Миннесота 108:106 (21:28, 22:26, 28:22, 37:30)
Мемфис: Джарен Джексон (24 + 10 подборов), Бэйн (22), Морэнт (19 + 7 передач), Уэллс (13), Иди (2 + 7 подборов) – старт; Кларк (7), Кеннард (7), Пиппен (6), Джексон (4), Ларэвиа (2), Альдама (2), Хафф (0).
Миннесота: Эдвардс (32 + 5 потерь), Макдэниэлс (11 + 11 подборов), Конли (5 + 8 передач), Рэндл (5 + 11 подборов + 7 передач), Гобер (4) – старт; Рид (29 + 8 подборов), Диллингэм (15), Александер-Уокер (5), Гарза (0).
Нью-Йорк – Атланта 119:110 (26:27, 28:35, 40:27, 25:21)
Нью-Йорк: Брансон (34 + 6 передач), Бриджес (26 + 5 потерь), Харт (14 + 9 подборов), Таунс (13 + 9 подборов + 7 передач), Ануноби (8 + 9 подборов) – старт; Пэйн (10), Макбрайд (9), Шэмет (3), Ачиува (2).
Атланта: Янг (27 + 6 передач + 9 потерь), Оконгву (14 + 9 подборов), Джонсон (11 + 12 подборов), Крейчи (11), Дэниэлс (10) – старт; Хантер (22), Капела (12 + 9 подборов), Мэтьюз (2), Богданович (1).
Кливленд – Финикс 118:92 (27:27, 32:19, 34:24, 25:22)
Кливленд: Митчелл (33), Гарлэнд (16 + 7 передач), Аллен (12 + 11 подборов), Струс (9), Уэйд (8) – старт; Тайсон (10), Меррилл (10), Ньянг (8), Джером (8), Портер (3), Томпсон (1 + 10 подборов), Тор (0), Бэйтс (0).
Финикс: Дюрант (23 + 7 подборов), Букер (15 + 6 потерь), Джонс (13), Ричардс (4), Данн (4) – старт; Аллен (10), Д. Ли (9), Бил (5), Моррис (4), Бол (3), Пламли (2), Игодаро (0), О'Нил (0).
Голден Стэйт – Бостон 85:125 (18:29, 21:25, 24:43, 22:28)
Голден Стэйт: Карри (18), Шредер (7), Джексон-Дэвис (5), Уиггинс (4), Пэйтон II (2) – старт; Муди (13), Пост (9), Сантос (7), Хилд (6), Уотерс (6), Луни (5 + 7 подборов), Спенсер (3).
Бостон: Тейтум (22 + 9 подборов + 7 передач), Порзингис (18 + 7 подборов), Браун (17), Холидэй (10), Уайт (8) – старт; Притчард (14 + 9 передач), Хаузер (11), Корнет (8 + 7 подборов), Уолш (6), Шайерман (5), Кета (3), Хорфорд (3), Спрингер (0), Тиллман (0).
Новый Орлеан – Юта 123:119 OT (19:38, 30:31, 33:20, 28:21, 13:9)
Новый Орлеан: Макколлум (45 + 8 подборов), Мюррэй (26 + 9 подборов + 11 передач), Мерфи (24 + 7 подборов), Тайс (4 + 8 подборов + 6 передач), Грин (1) – старт; Хоукинс (18), Альварадо (3), Маткович (2), Робинсон-Эрл (0).
Юта: Джордж (23 + 7 передач), Коллиер (20 + 11 передач), Михайлюк (19), Кесслер (19 + 13 подборов), Уильямс (2) – старт; Сенсабо (11), Юбэнкс (10 + 8 подборов), Филиповски (10 + 17 подборов), Миллс (3), Харклесс (2).
Украинец Святослав Михайлюк провел на площадке 26 минут 25 секунд, за которые набрал рекордные для себя в сезоне 19 очков. Также он совершил четыре подбора и два блок-шота при одной потере и одном фоле.
Клипперс – Чикаго 99:112 (18:25, 32:23, 16:36, 33:28)
Клипперс: Пауэлл (27), Харден (17 + 10 передач + 5 потерь), Д. Джонс (12), Бамба (10 + 7 подборов), Данн (2) – старт; Мэнн (12), Коффи (8), Браун (5), Миллер (2), Джонс (2), Портер (2), Кристи (0), Батюм (0), Флауэрс (0).
Чикаго: Лавин (35), Гидди (18 + 10 подборов + 9 передач), Вучевич (14 + 8 подборов), Уильямс (8), Болл (5) – старт; Хортон-Такер (18), Бузелис (5), Смит (4 + 7 подборов), Филлипс (4), Терри (1).
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