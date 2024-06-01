Новый Орлеан отказался от своего драфт-пика 2024 года в пользу Лейкерс

Новый Орлеан принял решение отказаться от права использовать драф-пик Лейкерс 2024 года, который команда получила в результате обмена Энтони Дэвиса, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Вожнаровски.

Пеликанс не будут выбирать под 17-м номером на предстоящем драфте новичков. Это право переносится на драфт 2025 года.

Дэвид Гриффин, исполнительный вице-президент по баскетбольным операциям Нового Орлеана, проинформировал вице-президента и генерального менеджера Лейкерс Роба Пелинку о данном решении.

Это последний из трех пиков первого раунда, которые "пурпурно-золотые" должны НОП в рамках сделки по Дэвису в 2019 году.

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Таким образом Лос-Анджелес сможет задрафтовать игрока под данным пиком. По информации источника, "озерники" вполне могут выбрать Бронни Джеймса, чтобы убедить ЛеБрона Джеймса переподписать контракт.

Стоит отметить, что Лейкерс также обладают 55-м пиком драфта НБА 2024 года.

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