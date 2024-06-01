Тренер Леня подписал новый контракт с Сакраменто

Сакраменто Кингз подписали новый контракт с главным тренером Майком Брауном, сообщает ESPN.

Стороны подписали соглашение, рассчитанное на три года. Таким образом Браун продолжит работать в организации до конца сезона-2026/27.

К тому же 54-летний специалист получил заслуженное повышение зарплаты - с нового сезона он будет получать 8,5 миллиона долларов в год.

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Майк Браун возглавил Сакраменто в 2022 году. В первом же сезоне тренер вывел команду с третьего места на Западе в плей-офф, где она не была 16 лет. По итогам того сезона Брауна признали лучшим тренером НБА.

В прошедшем регулярном сезоне Кингз под руководством Брауна заняли девятое место, после чего они обыграли Голден Стэйт в первом раунде плей-ин, но проиграли Новому Орлеану за место восьмой сеянной команды.

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