Защитник Сакраменто обновил личный рекорд

Сакраменто обыграл Майами благодаря рекордной игре защитника.
Сегодня, 14:42       Автор: Валентина Чорноштан
Зак Левин / Getty Images
Зак Левин / Getty Images

Зак Лавин обновил личный рекорд.

Защитник Сакраменто в матче против Майами набрал 42 очка и тем самым помог королям прервать серию из четырёх поражений.

Во время встречи Лавин реализовал 12 из 24 бросков с игры, 8 из 13 из-за дуги и 10 из 11 штрафных. В его активе также 5 подборов и 1 передача.

Добавим, что Майами проиграл третий матч подряд впервые в сезоне НБА.

Добавим, что Майами проиграл третий матч подряд впервые в сезоне НБА.

