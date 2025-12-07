Защитник Сакраменто обновил личный рекорд

Зак Лавин обновил личный рекорд.

Защитник Сакраменто в матче против Майами набрал 42 очка и тем самым помог королям прервать серию из четырёх поражений.

Во время встречи Лавин реализовал 12 из 24 бросков с игры, 8 из 13 из-за дуги и 10 из 11 штрафных. В его активе также 5 подборов и 1 передача.

Добавим, что Майами проиграл третий матч подряд впервые в сезоне НБА.

