Чёрная полоса для Сакраменто. Травмировался Киган Мюррэй

Получил вторую травму за сезон.
Сегодня, 17:40       Автор: Валентина Чорноштан
Киган Мюррей / Getty Images
Киган Мюррей / Getty Images

Киган Мюррей травмировал голеностоп, сообщает Yahoo Sports.

Теперь форвард Сакраменто выбыл как минимум на 3-4 недели из-за растяжения связок левого голеностопа.

Добавим, что игрок получил травму во время матча против Милуоки, который прошёл 5 января. Мюррей неудачно приземлился после прорыва к кольцу, и форварду понадобилась помощь, чтобы покинуть площадку.

Эта травма стала для Кигана второй, ранее у него был разрыв связки на большом пальце левой руки.

Также Кливленд сообщил об обновлённых сроках восстановления Макса Струса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сакраменто Кингз

