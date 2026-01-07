Чёрная полоса для Сакраменто. Травмировался Киган Мюррэй

Киган Мюррей травмировал голеностоп, сообщает Yahoo Sports.

Теперь форвард Сакраменто выбыл как минимум на 3-4 недели из-за растяжения связок левого голеностопа.

Добавим, что игрок получил травму во время матча против Милуоки, который прошёл 5 января. Мюррей неудачно приземлился после прорыва к кольцу, и форварду понадобилась помощь, чтобы покинуть площадку.

Эта травма стала для Кигана второй, ранее у него был разрыв связки на большом пальце левой руки.

Также Кливленд сообщил об обновлённых сроках восстановления Макса Струса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!