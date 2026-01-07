Кливленд сообщил об обновлённом сроке восстановления Макса Струса

Задерживается в реабилитации после операции.

В августе 2025 года форвард Кливленда Макс Струс травмировался во время межсезонной тренировки. Он перенес операцию перелома плюсневой кости левой стопы, однако сроки восстановления до сих пор не ясны.

Ранее сообщалось, что он пропустит 3-4 месяца, однако свежие снимки показали, что для полного заживления потребуется больше времени.

На текущий момент игрок выполняет индивидуальные упражнения с бросками и рывками, еще не приступив к полноценным командным тренировкам.

По информации пресс-службы Кливленда, в течение следующих четырех недель Струс будет находиться под наблюдением хирурга и медицинского штаба клуба.

К слову, Денвер узнал ориентировочную дату возвращения своего сербского лидера.

