НБА: Голден Стэйт вырывает победу у Кливленда, Бруклин громит Новый Орлеан
В ночь на воскресенья, 7 декабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны семь матчей.
Результаты матчей НБА за 7 декабря
Бруклин – Новый Орлеан – 119:101 (35:24, 27:20, 34:31, 23:26)
Бруклин: Портер (35 + 9 подборов), Клэкстон (14 + 11 подборов + 10 передач), Мэнн (10), Клауни (10), Демин (8 + 7 передач) – старт; Шарп (16), З. Уильямс (9), Сараф (7), Вольф (7), Пауэлл (3), Уилсон (0).
Новый Орлеан: Мерфи (23), Бей (18), Макгауэнс (16), Фирс (14), Куин (6 + 9 подборов) – старт; Альварадо (9 + 6 передач), Хоукинс (6), Мисси (4), Маткович (3), Пиви (2).
Вашингтон – Атланта – 116:131 (28:35, 27:35, 38:27, 23:34)
Вашингтон: Макколлум (28 + 6 потерь), Шэмпени (16), Джордж (15 + 7 передач + 5 потерь), Кэррингтон (14 + 9 передач), Бэгли (6) – старт; Вукчевич (18), Райли (15), Уоткинс (2), Брэнэм (2), Джонсон (0), Гилл (0).
Атланта: Джонсон (30 + 12 подборов + 12 передач), Оконгву (21 + 9 подборов + 6 передач), Александер-Уокер (17), Дэниэлс (12), Рисаше (7) – старт; Кеннард (15), Крейчи (14), Ньюэлл (11), Гуйе (4), Уоллес (0).
Детройт – Милуоки – 124:112 (29:22, 32:34, 30:25, 33:31)
Детройт: Каннингем (23 + 12 передач), Стюарт (19), Дюрен (16 + 16 подборов), Томпсон (13 + 8 передач), Д. Робинсон (7) – старт; Грин (13), Леверт (11), Айви (10), Рид (6 + 10 подборов), Холланд (4), Дженкинс (2), Сассер (0), Ланир (0).
Милуоки: Портер (32 + 6 передач), Кузма (15), Тернер (12), Роллинз (10 + 6 передач), Симс (2) – старт; Трент (11), Портис (7 + 7 подборов), Т. Адетокумбо (7), Коффи (4), Джексон (4), Энтони (3), Нэнс (3), Г. Харрис (2).
Кливленд – Голден Стейт – 94:99 (18:12, 18:33, 26:27, 32:27)
Кливленд: Митчелл (29), Э. Мобли (18 + 10 подборов), Гарлэнд (17), Тайсон (11 + 11 подборов), Хантер (6) – старт; Томлин (6 + 12 подборов), Уэйд (3), Траверс (2), Брайант (2), Портер (0).
Голден Стэйт: Спенсер (19 + 7 передач), Хилд (13 + 7 подборов), Пост (12 + 9 подборов), Куминга (4 + 7 подборов), Ричард (4) – старт; Сантос (14), Подземски (10), Муди (9), Джексон-Дэвис (8), Пэйтон II (6).
Майами – Сакраменто – 111:127 (31:34, 24:38, 23:29, 33:26)
Майами: Пауэлл (18), Уиггинс (13), Адебайо (9 + 7 подборов), Уэйр (5), Смит (4) – старт; Хакес (27 + 6 передач), Фонтеккьо (20 + 7 подборов), Йович (12 + 6 передач + 5 потерь), Джонсон (3), Янг (0).
Сакраменто: Лавин (42), Мюррэй (16), Дерозан (13 + 6 передач), Уэстбрук (12 + 10 передач + 6 потерь), Рейно (12 + 10 подборов) – старт; Клиффорд (15), Ачиува (7 + 10 подборов), Юбэнкс (4), Эллис (3), Монк (3).
Миннесота – Клипперс – 109:106 (22:34, 20:22, 30:22, 37:28)
Миннесота: Макдэниэлс (27), Рэндл (24 + 6 передач), Эдвардс (15 + 5 потерь), Дивинченцо (5), Гобер (4 + 7 подборов) – старт; Рид (19 + 9 подборов), Кларк (8), Конли (5), Шэннон (2), Инглс (0), Диллингэм (0).
Клипперс: Харден (34 + 6 передач), Ленард (20), Зубац (15 + 13 подборов), Коллинз (12), Данн (8) – старт; Богданович (9), Б. Лопес (3), Батюм (3), Сэндерс (2).
Даллас – Хьюстон – 122:109 (29:26, 28:31, 37:20, 28:32)
Даллас: Дэвис (29 + 8 подборов), Флэгг (19), Маршалл (15), Вашингтон (14 + 7 подборов + 5 перехватов), Нембхард (11 + 7 передач) – старт; Уильямс (20), Кристи (6), Расселл (4), Пауэлл (4), Харди (0), Калеб Мартин (0), Сиссе (0).
Хьюстон: Дюрэнт (27), Смит (22 + 8 подборов), Капела (8 + 8 подборов), Томпсон (7 + 6 передач + 6 потерь), Окоги (7) – старт; А. Холидэй (19), Шеппард (12), Тэйт (5), Грин (2), Кроуфорд (0), Дэвисон (0).
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!