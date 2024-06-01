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Баскетбол

Звезда НБА дебютировал в футболе, сыграв в шестом дивизионе Германии

Лидер Бруклина попробовал свои силы в новом для себя виде спорта.
Сегодня, 11:15
Деннис Шредер / Getty Images
Деннис Шредер / Getty Images

Разыгрывающий Бруклина Деннис Шредер наслаждается отдыхом после того, как команда завершила выступление в НБА.

Баскетболист принял участие в футбольном матче, сыграв за команду Germania Bleckenstedt из шестого дивизиона Германии.

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Шредер был заявлен за команду, ведь в ней выступает один из его родственников.

Деннис провел 62 минуты на поле. Поединок завершился поражением - 1:5.

Ранее Мудрик похвастался своим хобби, попробовав силы в новом для себя виде спорта

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