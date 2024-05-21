Девушка звезды Болоньи устроила забавную сцену в эфире, приревновав возлюбленного к журналистке

Болонья и Ювентус встречались в матче предпоследнего тура Серии А и устроили яркое противостояние, в ходе которого туринцы совершили эффектный камбэк, отыграв три мяча и сведя поединок к ничьей 3:3.

В составе "россоблу" особого внимания заслужил 22-летний итальянский защитник Риккардо Калафиори, который отличился дублем, и именно у него решила взять послематчевый комментарий журналистка DAZN Джорджия Росси.

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Однако общение с восходящей звездой пошло не по плану. В какой-то момент без лишней скромности в кадр ворвалась девушка футболиста Бенедетта и начала обнимать и целовать своего возлюбленного.

Подруга Калафиори, очевидно, приревновав его к журналистке, уж очень демонстративно принялась выражать свои чувства.

Interruzione in diretta per Calafiori 🎤⛔

Prima la fidanzata 🥰❤️

Poi il solito Orsolini: "𝘔𝘢𝘭𝘥𝘪𝘯𝘪? 𝘚𝘵𝘰𝘯𝘦𝘴? 𝘕𝘰, 𝘴𝘦𝘮𝘣𝘳𝘢𝘷𝘢 𝘚𝘢𝘦𝘭𝘦𝘮𝘢𝘦𝘬𝘦𝘳𝘴 𝘢 𝘙𝘖𝘔𝘈!" 😂#Calafiori #Bologna #DAZN pic.twitter.com/ZLWEIA2SgC — DAZN Italia (@DAZN_IT) May 20, 2024

Ранее сообщалось, что Ювентус согласовал условия контракта с тренером Болоньи.

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