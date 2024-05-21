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Девушка звезды Болоньи устроила забавную сцену в эфире, приревновав возлюбленного к журналистке

Подруга футболиста решила демонстративно показать, кто главный.
Вчера, 23:28
Риккардо Калафиори / Getty Images
Риккардо Калафиори / Getty Images

Болонья и Ювентус встречались в матче предпоследнего тура Серии А и устроили яркое противостояние, в ходе которого туринцы совершили эффектный камбэк, отыграв три мяча и сведя поединок к ничьей 3:3.

В составе "россоблу" особого внимания заслужил 22-летний итальянский защитник Риккардо Калафиори, который отличился дублем, и именно у него решила взять послематчевый комментарий журналистка DAZN Джорджия Росси.

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Однако общение с восходящей звездой пошло не по плану. В какой-то момент без лишней скромности в кадр ворвалась девушка футболиста Бенедетта и начала обнимать и целовать своего возлюбленного.

Подруга Калафиори, очевидно, приревновав его к журналистке, уж очень демонстративно принялась выражать свои чувства.

Ранее сообщалось, что Ювентус согласовал условия контракта с тренером Болоньи.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: болонья чемпионат Италии Серия А риккардо калафиори

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