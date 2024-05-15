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Ювентус согласовал условия контракта с новым тренером - источник

Тьяго Мотта станет новым наставником туринцев.
Сегодня, 16:27
Тьяго Мотта / Getty Images
Тьяго Мотта / Getty Images

Ювентус согласовал контракт с Тьяго Моттой, утверждает Corriere della Sera.

Издание утверждает, что туринский клуб готов подписать со специалистом трехлетний контракт с опцией продления еще на год и зарплатой в 3,5 млн евро.

Сторонам осталось лишь поставить подписи под соглашением, и тогда Массимилиано Аллегри покинет клуб по окончании сезона.

Отметим, что в текущем сезоне Тьяго Мотта вывел Болонью в Лигу чемпионов и сразу попал на радары многих клубов. Интересно, на текущий момент Болонья опережает Ювентус в таблице по дополнительным показателям.

Ранее также сообщалось, что Томас Тухель может остаться в Баварии.

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