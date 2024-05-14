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Бавария может оставить Тухеля главным тренером еще на сезон

Мюнхенцы испытывают проблемы с поиском нового наставника.
Сегодня, 13:20
Томас Тухель / Getty Images
Томас Тухель / Getty Images

Томас Тухель может остаться в Баварии еще на один сезон. Об этом сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

В понедельник наблюдательный совет мюнхенского клуба провел заседание, чтобы обсудить дальнейшие шаги в поиске нового тренера. Возвращение Ханс-Дитера Флика уже исключено.

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В данный момент Бавария рассматривает возможность продолжения сотрудничества с Томасом Тухелем, а также серьезно изучается вариант с приглашением Роберто Де Дзерби.

Напомним, по окончании нынешнего сезона немецкий специалист, предварительно, должен покинуть клуб.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Томас Тухель

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