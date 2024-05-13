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Бавария пыталась подписать тренера середняка АПЛ

Президент Кристал Пэлас затребовал 100 млн евро.
Сегодня, 21:31
Оливер Гласнер / Getty Images
Оливер Гласнер / Getty Images

Мюнхенская Бавария потерпела еще одно фиаско, пытаясь назначить нового тренера, пишет Bild.

Как утверждает издание, после провала с Ральфом Рангником, руководство мюнхенцев решило пойти в ва-банк и подписать Оливера Гласнера из Кристал Пэлас.

Их привлекла работа специалиста в АПЛ и Бундеслиге. Напомним, Гласнер тренировал Вольфсбург, затем Айнтрахт, с которым выиграл Лигу Европы. В феврале 2024 года австриец стал главным тренером Кристал Пэлас.

Под руководством Гласнера "орлы" провели 12 поединков, выиграв шесть из них и еще три сыграли вничью. Бавария решила выкупить специалист за 18 млн евро.

Однако владелец клуба Стив Пэриш затребовал 100 млн евро, после чего Бавария, вполне ожидаемо, вышла из переговоров. Издание подчеркивает, что Гласнер был не против возглавить мюнхенский клуб.

Ранее также сообщалось, что Бавария заинтересована в хавбеке "орлов".

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