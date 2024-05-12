Бавария может пригласить еще одного английского игрока

Мюнхенская Бавария активно интересуется хавбеком Кристал Пэлас Адамом Уортоном, пишет The Sun.

20-летний полузащитник присоединился к "орлам" этой зимой за 20 млн евро, с тех пор провел 15 матчей и отличился тремя ассистами.

Бавария следит за игроком уже на протяжении 18 месяцев и даже пыталась его купить, но сделка не удалась. Также некоторое время Уортоном интересовался Челси.

Летом же мюнхенцы готовы пойти в ва-банк и отдать за молодого таланта порядка 60 млн евро. Кристал Пэлас вряд ли сможет отказаться от такого предложения.

Даже если клуб сумеет летом сохранить Уортона, эксперты считают, что игрок уже готов для Лиги чемпионов, и долго удерживать хавбека "орлам" все равно не удастся.

Ранее также Бавария легко обыграла Вольфсбург в ничего не значащем матче.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!