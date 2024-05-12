Бавария уверенно обыграла в Вольфсбург в ничего не значащем матче

Обе команды вышли на поле, словно, просто для галочки.

В воскресенье, 12 мая, Бавария принимала дома Вольфсбург в матче 33-го тура Бундеслиги. Для обеих команд матч уже практически ничего не решал.

Тем не менее Бавария сразу же открыла счет благодаря классному удару Ловро Звонарека. У еще через 10 минут Горетцка спокойно расстрелял ворота, удвоив счет.

После этого мюнхенцы забили вновь, но гол отменили из-за офсайда Мюллера. И уже после этого вплоть до самого свистка ни одна из команд не угрожала воротам соперника.

А уже второй тайм команды словно бы вышли просто доигрывать, поскольку никто не пытался обострить игру и забить гол, и по сути второй тайм совершенно ничем не порадовал болельщиков.

Статистика матча Бавария - Вольфсбург 33-тура Бундеслиги

Бавария - Вольфсбург 2:0

Голы: Звонарек, 4, Горетцка, 13

Ожидаеіме голы (xG): 0.35 - 0.22

Владение мячом: 59% - 41%

Удары: 5 - 5

Удары в створ: 3 - 2

Угловые: 4 - 0

Фолы: 7 - 8

Атаки: 128 - 80

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