Бавария уверенно обыграла в Вольфсбург в ничего не значащем матче
В воскресенье, 12 мая, Бавария принимала дома Вольфсбург в матче 33-го тура Бундеслиги. Для обеих команд матч уже практически ничего не решал.
Тем не менее Бавария сразу же открыла счет благодаря классному удару Ловро Звонарека. У еще через 10 минут Горетцка спокойно расстрелял ворота, удвоив счет.
После этого мюнхенцы забили вновь, но гол отменили из-за офсайда Мюллера. И уже после этого вплоть до самого свистка ни одна из команд не угрожала воротам соперника.
А уже второй тайм команды словно бы вышли просто доигрывать, поскольку никто не пытался обострить игру и забить гол, и по сути второй тайм совершенно ничем не порадовал болельщиков.
Статистика матча Бавария - Вольфсбург 33-тура Бундеслиги
Бавария - Вольфсбург 2:0
Голы: Звонарек, 4, Горетцка, 13
Ожидаеіме голы (xG): 0.35 - 0.22
Владение мячом: 59% - 41%
Удары: 5 - 5
Удары в створ: 3 - 2
Угловые: 4 - 0
Фолы: 7 - 8
Атаки: 128 - 80
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!