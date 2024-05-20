Ювентус совершил крутой камбек в матче против Болоньи

В понедельник, 20 мая, Болонья принимала Ювентус в рамках 37-го тура Серии А.

Хозяева сразу понеслись в атаку и Щесны пришлось сразу вступать в игру. Но после углового в штрафной произошла суматоха и Калафиори загнал круглого в ворота. А уже через 10 минут Болонья забила еще раз. На второй тайм команды выходили при приемуществе хозяев.

Во второй половине гости оживились, имели несколько хороших шансов, но пропустили сами. Калафиори вышел на свидание со Щесны и легко переиграл поляка.

Ближе к концу матча команда Мотты потеряла бдительность, Кьеза отобрал мяч у штрафной и сам же обыграл кипера, отыграв один мяч. На 83-й минуте Милик положил классный штрафной, и сразу же после свистка Ювентус продавил соперника, выведя Йылдыза на ударную позицию - 3:3. "Бьянконери" в красивом стиле спасли матч.

Статистика матча Болонья - Ювентус 37-го тура Серии А

Болонья - Ювентус 3:3

Голы: Калафиори, 2, 53, Кастро, 11 - Кьеза, 76, Милик, 83, Йылдыз, 84

Ожидаемые голы (xG): 1.46 - 0.71

Владение мячом: 62% - 38%

Удары: 10 - 11

Удары в створ: 5 - 4

Фолы: 8 - 21

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