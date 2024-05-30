По стопам Бэйла? Мудрик похвастался своим хобби
Украинец готовится к чемпионату Европы по футболу.
Украинский футболист Челси Михаил Мудрик наслаждается отдыхом во время паузы перед чемпионатом Европы.
Вингер "синих" опубликовал видео, в котором он играет в гольф.
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Мудрик нанес удар по мячику, однако попал он в лунку или нет - неизвестно.
Отметим, что бывший лидер Реала и Тоттенхэма Гарет Бэйл активно играл в гольф во время футбольной карьеры.
Ранее сообщалось, что Неймар отметился дикой выходкой, проколов шины машины одноклубника.
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