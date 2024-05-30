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Футбол

По стопам Бэйла? Мудрик похвастался своим хобби

Украинец готовится к чемпионату Европы по футболу.
Вчера, 13:02
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Украинский футболист Челси Михаил Мудрик наслаждается отдыхом во время паузы перед чемпионатом Европы.

Вингер "синих" опубликовал видео, в котором он играет в гольф.

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Мудрик нанес удар по мячику, однако попал он в лунку или нет - неизвестно.

Отметим, что бывший лидер Реала и Тоттенхэма Гарет Бэйл активно играл в гольф во время футбольной карьеры.

Ранее сообщалось, что Неймар отметился дикой выходкой, проколов шины машины одноклубника.

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