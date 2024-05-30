По стопам Бэйла? Мудрик похвастался своим хобби

Украинец готовится к чемпионату Европы по футболу.

Украинский футболист Челси Михаил Мудрик наслаждается отдыхом во время паузы перед чемпионатом Европы.

Вингер "синих" опубликовал видео, в котором он играет в гольф.

Читай также: Намекнул на переход в MLS? Гризманн похвастался своим необычным хобби

Мудрик нанес удар по мячику, однако попал он в лунку или нет - неизвестно.

Отметим, что бывший лидер Реала и Тоттенхэма Гарет Бэйл активно играл в гольф во время футбольной карьеры.

Ранее сообщалось, что Неймар отметился дикой выходкой, проколов шины машины одноклубника.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!