Намекнул на переход в MLS? Гризманн похвастался своим необычным хобби
Нападающий Атлетико Антуан Гризманн опубликовал новый пост в социальной сети.
33-летний французский футболист добавил фото, на котором он сидит в окружении настольных игр и коробок с коллекционными карточками.
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На переднем плане находится коробка, на которой изображен Лионель Месси в форме Интер Майами.
"Офис хобби", - написал Антуан.
Отметим, что в услугах Гризманна интересуются несколько команд из MLS, включая Интер Майами.
Контракт игрока с Атлетико истекает летом 2026 года. В текущем сезоне Гризманн провел 44 матча за мадридский коллектив во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал 8 голевых передач.
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