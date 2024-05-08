Намекнул на переход в MLS? Гризманн похвастался своим необычным хобби

Нападающий Атлетико Антуан Гризманн опубликовал новый пост в социальной сети.

33-летний французский футболист добавил фото, на котором он сидит в окружении настольных игр и коробок с коллекционными карточками.

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На переднем плане находится коробка, на которой изображен Лионель Месси в форме Интер Майами.

"Офис хобби", - написал Антуан.

Отметим, что в услугах Гризманна интересуются несколько команд из MLS, включая Интер Майами.

Контракт игрока с Атлетико истекает летом 2026 года. В текущем сезоне Гризманн провел 44 матча за мадридский коллектив во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал 8 голевых передач.

Ранее сообщалось, что обладатель премии Пушкаша намерен продать награду за кругленькую сумму ради видеоигр.

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