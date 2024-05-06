Форвард Ливерпуля удалил из Инстаграма все фото, связанные с клубом
Нападающий Ливерпуля Дарвин Нуньес удалил из своего Инстаграма все фото, связанные с клубом, обратил внимание Твиттер-аккаунт Anything Liverpool.
Уругваец оставил только фото семьи, а также снимки с его игр за национальную сборную и Бенфику.
🚨Darwin Nunez has removed all of his Liverpool photos from this season from his Instagram 🤯 pic.twitter.com/fLjTtLIxj0— Anything Liverpool (@AnythingLFC_) May 5, 2024
Пока ни игрок, ни клуб не комментировали происходящее, а фанаты уже стали строить теории. В итоге в Сети сейчас существует два мнения касательно этого поступка.
Первое, что Нуньес просто устал читать негативные отзывы фанатов "красных", которые часто критикуют его за результативность. А второе, что уругваец летом покинет клуб.
Ранее также сообщалось, что Салах установил очередное достижение в АПЛ.
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