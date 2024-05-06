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Форвард Ливерпуля удалил из Инстаграма все фото, связанные с клубом

Фанаты "красных" строят теории, чтобы это могло значить.
Сегодня, 09:35
Дарвин Нуньес / Getty Images
Дарвин Нуньес / Getty Images

Нападающий Ливерпуля Дарвин Нуньес удалил из своего Инстаграма все фото, связанные с клубом, обратил внимание Твиттер-аккаунт Anything Liverpool.

Уругваец оставил только фото семьи, а также снимки с его игр за национальную сборную и Бенфику.

Пока ни игрок, ни клуб не комментировали происходящее, а фанаты уже стали строить теории. В итоге в Сети сейчас существует два мнения касательно этого поступка.

Первое, что Нуньес просто устал читать негативные отзывы фанатов "красных", которые часто критикуют его за результативность. А второе, что уругваец летом покинет клуб.

Ранее также сообщалось, что Салах установил очередное достижение в АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дарвин Нуньес

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