Салах установил очередное историческое достижение в АПЛ

Мохаммед сделал гол+ассист в матче с Тоттенхэмом.

В рамках 36-го тура АПЛ Ливерпуль одолел Тоттенхэм.

Лидер "красных" Мохаммед Салах сделал гол+ассист на Харви Эллиота, что дало ему возможность установить историческое достижение.

Как сообщает OptaJoe, египтянин первый игрок в истории АПЛ, который сделал 10+ ассистов и забил 10+ голов в трех сезонах подряд.

Сейчас у вингера Ливерпуля 18 голов и 10 ассистов в чемпионате Англии за 30 матчей в этом сезоне.

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