Салах установил очередное историческое достижение в АПЛ
Мохаммед сделал гол+ассист в матче с Тоттенхэмом.
В рамках 36-го тура АПЛ Ливерпуль одолел Тоттенхэм.
Лидер "красных" Мохаммед Салах сделал гол+ассист на Харви Эллиота, что дало ему возможность установить историческое достижение.
Как сообщает OptaJoe, египтянин первый игрок в истории АПЛ, который сделал 10+ ассистов и забил 10+ голов в трех сезонах подряд.
Сейчас у вингера Ливерпуля 18 голов и 10 ассистов в чемпионате Англии за 30 матчей в этом сезоне.
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