Ліверпуль - Тоттенгем: огляд та результат матчу Чемпіонату Англії 05.05.2024
В рамках 36-го тура АПЛ Ливерпуль встретился с Тоттенхэмом.
"Красные", которые уже не чувствуют на себе давление чемпионской гонки, прекрасно начали поединок, забив уже на 16-ой минуте благодаря Мохамеду Салаху.
Еще до перерыва преимущество хозяев удвоил Энди Робертсон, и именно при счете 2:0 команды ушли на перерыв.
Во втором тайме Ливерпуль довел счет до разгромного благодаря Коди Гакпо, а затем еще и Харви Эллиоту удался великолепный «выстрел».
Впрочем, подопечные Анже Постекоглу смогли сделать поражение менее позорным, отыграв один мяч с помощью Ришарлисона, а затем и еще один после того, как бразилец ассистировал Сон Хен Мину.
На большее "шпоры" не удосужились, хотя имели для этого не один шанс, но и Ливерпуль тоже отвечал, хотя и не сумел забить пятый.
Статистика матча Чемпионата Англии Ливерпуль - Тоттенхэм
Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2
Голы: Салах, 16, Робертсон, 45, Гакпо, 50, Эллиот, 59 - Ришарлисон, 71, Сон, 76
xG: 2.48 - 0.97
Удары: 24 - 11
Удары в створ ворот: 12 - 6
Владение мячом: 45% - 55%
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!