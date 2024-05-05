Ліверпуль - Тоттенгем: огляд та результат матчу Чемпіонату Англії 05.05.2024

"Красные" показали свою лучшую форму, но все же подсели под конец встречи, пропустив дважды.

В рамках 36-го тура АПЛ Ливерпуль встретился с Тоттенхэмом.

"Красные", которые уже не чувствуют на себе давление чемпионской гонки, прекрасно начали поединок, забив уже на 16-ой минуте благодаря Мохамеду Салаху.

Еще до перерыва преимущество хозяев удвоил Энди Робертсон, и именно при счете 2:0 команды ушли на перерыв.

Во втором тайме Ливерпуль довел счет до разгромного благодаря Коди Гакпо, а затем еще и Харви Эллиоту удался великолепный «выстрел».

Впрочем, подопечные Анже Постекоглу смогли сделать поражение менее позорным, отыграв один мяч с помощью Ришарлисона, а затем и еще один после того, как бразилец ассистировал Сон Хен Мину.

На большее "шпоры" не удосужились, хотя имели для этого не один шанс, но и Ливерпуль тоже отвечал, хотя и не сумел забить пятый.

Статистика матча Чемпионата Англии Ливерпуль - Тоттенхэм

Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2

Голы: Салах, 16, Робертсон, 45, Гакпо, 50, Эллиот, 59 - Ришарлисон, 71, Сон, 76

xG: 2.48 - 0.97

Удары: 24 - 11

Удары в створ ворот: 12 - 6

Владение мячом: 45% - 55%

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!