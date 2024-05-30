Дикая выходка: Неймар проколол шины одноклубнику - причина инцидента
Бразилец своеобразно отреагировал на шутку партнера.
Нападающий Аль-Хиляля Неймар отметился неоднозначным поступком.
Одноклубник бразильца Ренан Лоди пошутил над звездным игроком, связав его бутсы.
Неймар отреагировал на шутку жестоко. Он взял острый инструмент и порезал шины на машине Лоди.
В составе Аль-Хиляла Неймар провел три матча, а затем получил травму разрыв крестообразной связки.
Напомним, Джорджина опубликовала совместное фото с Роналду в постели.
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