Еще один игрок Чикаго досрочно завершил сезон из-за операции

Зак ЛаВин не будет чувствовать себя так одиноко во время восстановления.

Форварду Чикаго Буллз Патрику Уильямсу проведут операцию на левой ноге, которая завершит его сезон, сообщает ESPN.

Уильямс выбыл из игры 25 января. Первоначально у него был диагностирован острый отек голеностопа. Последующее обследование показало, что травма переросла в реакцию на стресс.

У 22-летнего игрока был разгар контрактного сезона. Этим летом он станет ограниченно свободным агентом, если Чикаго предложит ему годичное квалификационное предложение на сумму 12 973 527 долларов.

Это второй сезон для Уильямса, сокращенный из-за травмы. В сезоне-2021/22 он провел всего 17 матчей после перелома запястья.

Патрик Уильямс был выбран Чикаго под общим четвертым пиком на драфте 2020 года. За четыре года в лиге баскетболист набирает в среднем 9,7 очка и 4,2 подбора.

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Стоит отметить, что потеря Уильямса не стала первой для Буллз. Ранее в феврале Зак ЛаВин перенес операцию на правой ноге, которая также завершила его сезон.

При этом также есть Лонзо Болл, который не играет уже два года из-за проблем с коленом.

На данный момент Чикаго занимает девятое место Восточной конференции, имея баланс побед 26-30.

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