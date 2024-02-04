Сезон досрочно окончен: звезда Чикаго перенесет операцию на травмированной стопе

Теперь "быки" вряд ли смогут использовать игрока для потенциального обмена.

Защитник Чикаго Буллз Зак ЛаВин пропустит остаток сезона из-за операции на правой ноге, сообщает ESPN.

По информации источника, после операции, которая состоится на следующей неделе, 28-летний баскетболист будет восстанавливаться примерно 4-6 месяцев, а потому нынешний сезон для него досрочно завершен.

По словам команды, ЛаВин и его агентство Klutch Sports Group решили провести процедуру после получения дополнительных медицинских заключений.

Напомним, что ЛаВин повторно повредил голеностоп в прошлом месяце, из-за чего пропустил последние шесть матчей Чикаго. До этого он находился в лазарете больше месяца из-за болей в правой ноге.

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Ожидалось, что ЛаВин станет одним из главных претендентов на обмен до дедлайна. В нынешнем сезоне он набирал в среднем 19,5 очка, 5,2 подбора и 3,9 передачи в 25 матчах.

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