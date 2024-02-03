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Баскетбол

Чемпионские кроссовки Джордана были проданы на аукционе за рекордную сумму

Кто-то приобрел комплект из шести пар кроссовок, в которых Эм Джей выиграл шесть чемпионских титулов.
Вчера, 23:07
Майкл Джордан / Getty Images
Майкл Джордан / Getty Images

Полный комплект кроссовок Air Jordan, в которых великий Майкл Джордан выиграл шесть чемпионских титулов НБА и шесть званий MVP Финала НБА, был продан на аукционе Sotheby's за 8 032 800 долларов, сообщает ESPN.

По информации источника, это стало новым мировым аукционным рекордом для кроссовок, которые спортсмены использовали в матчах.

Коллекция "Династия" заняла второе место по стоимости памятных вещей Джордана. Ранее джерси Эм Джея была продана за 10,1 миллиона. В этой майке Его Воздушество играл в первом матче финала "Последнего танца" 1998 года.

В комплект входят Air Jordan VI (1991), Air Jordan VII (1992), Air Jordan VIII (1993), Air Jordan XI (1996), Air Jordan XII (1997) и Air Jordan XIV (1998). На кроссовках Air Jordan VI, VIII, XI и XII также были оставлены автографы их бывшего владельца.

Стоит отметить что после каждого из шести титулов и звания MVP Финала Джордана фотографировали только в одной кроссовке.

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Это связано с желанием, ставшим традицией. Менеджер по связям с общественностью Чикаго Тим Халлам попросил Майкла отдать ему одну кроссовку, если Буллз выиграют Финал 1991 года. Впоследствии Джордан исполнил его желание еще пять раз.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чикаго Буллз Майкл Джордан

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