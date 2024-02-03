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Баскетбол

Игрок НБА продолжает искать команду, чтобы обеспечить лечением своих детей

Баскетболист рассчитывает заработать необходимый стаж, который позволит ему участвовать в программе пенсионного обеспечения от ассоциации игроков НБА.
Вчера, 22:22
Тони Снелл / Getty Images
Тони Снелл / Getty Images

До наступление дедлайна обменов остаются считанные дни, а Тони Снелл по-прежнему остается в поиске команды для благих целей.

Как сообщает The Athletic, несколькими днями ранее легенда НБА Чарльз Баркли рассказал историю, связанную с 32-летним свингменом.

Самый ценный игрок НБА 1993 года попросил команды лиги подписать контракт со Снеллом, для которого это очень важно. Дело в том, что игрок получит десятилетний стаж выступлений в НБА, что позволит ему участвовать в программе пенсионного обеспечения от ассоциации игроков НБА.

Из-за условий коллективного договора, у Снелла есть время до субботы, 9 февраля, чтобы подписать контракт с какой-либо командой НБА.

Напомним, что в июне 2023 года Тони Снелл объявил, что ему поставили диагноз "расстройство аутистического спектра". У его сыновей Картера и Кензо также диагностирован аутизм. Благодаря программе обеспечения будут покрыты расходы на их лечение.

"Я надеюсь, что кто-то из вас, ребята, подпишет контракт с Тони, чтобы его дети могли получить отличную медицинскую помощь", — сказал Баркли.

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Тони Снелл был выбран Чикаго под общим 20-м пиком на драфте 2013 года. Помимо Буллз, он выступал за такие команды, как Милуоки, Детройт, Атланта, Портленд и Новый Орлеан. Сейчас Снелл играет за Мэйн Селтикс, фарм-клуб Бостона из G-Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тони Снелл

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