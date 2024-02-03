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Баскетбол

Агент ЛеБрона опроверг слухи о запросе обмена его клиента из Лейкерс

Если верить словам Рича Пола, "Король" не планирует искать себе новую команду.
Сегодня, 20:38
ЛеБрон Джеймс / Getty Images
ЛеБрон Джеймс / Getty Images

ЛеБрон Джеймс не собирается уходить из Лос-Анджелес Лейкерс, сообщает ESPN. С таким заявлением выступил Рич Пол, агент 39-летнего форварда.

"ЛеБрон не будет обменен, и мы не просим об этом", — сказал Пол в ответ на растущие слухи о будущем Джеймса в преддверии крайнего срока обмена.

Джеймс, возможно, сам способствовал появлению данных слухов. После поражения от Атланты он опубликовал смайлик с песочными часами на своей странице в Х. С тех пор он не разговаривал с журналистами, чтобы прояснить ситуацию. 

В течение последнего месяца "озерники" активно участвовали в торговых переговорах в надежде усилить команду. На данный момент ЛАЛ идут на девятом месте Западнйо конференции, имея баланс побед 25-25.

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В контракте ЛеБрона Джеймса на следующий сезон есть опция игрока на сумму 51,4 миллиона долларов. У него есть время до 29 июня, чтобы воспользоваться ею.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс

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