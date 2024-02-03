iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Эмбиид рискует пропустить остаток сезона из-за возможной операции на колене

Если действующему MVP потребуется хирургическое вмешательство, Филадельфию можно будет смело вычеркивать из списка контендеров.
Сегодня, 19:59
Джоэл Эмбиид / Getty Images
Джоэл Эмбиид / Getty Images

Филадельфия объявила, что МРТ выявила у Джоэла Эмбиида "травму" латерального мениска левого колена, сообщает NBC Sports.

Команда не уточнила, что именно произошло с мениском: повреждение, разрыв или частичный разрыв. Также не было объявлено о сроках восстановления игрока. Известно лишь то, что 29-.летний бигмен пропустит ближайшие матчи Сиксерс.

По информации источника, все ведет к тому, что произошел все-таки разрыв мениска, из-за чего игроку потребуется операция. По этой причине он будет вынужден пропустить остаток нынешнего сезона, если не больше.

Стоит отметить, что это не первое повреждение левого мениска в карьере Эмбиида. Из-за разрыва мениска действующий MVP НБА пропустил последние 37 матчей сезона-2016/17.

Читай также: Уэстбрук повторил рекорд ЛеБрона, набрав 25 тысяч очков за карьеру

Матч против Юты (127:124) стал уже 13-м для Эмбиида в нынешнем сезоне, который он пропустил. Предполагается, что баскетболист все же не сможет сыграть 65 матчей регулярки, что лишит его возможности вновь побороться за звание самого ценного игрока.

Напомним, что Джоэл Эмбиид травмировал колено в игре против Голден Стэйт, когда на его ногу упал форвард "воинов" Джонатан Куминга.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Филадельфия Сиксерс Джоэл Эмбиид

Статьи по теме

"Любовь на всю жизнь": Звезда НБА рассыпался в комплиментах Реалу, Зидану и Беллингему "Любовь на всю жизнь": Звезда НБА рассыпался в комплиментах Реалу, Зидану и Беллингему
Прощай звание MVP? Эмбиид травмировал колено в игре с Голден Стэйт Прощай звание MVP? Эмбиид травмировал колено в игре с Голден Стэйт
Эмбиид установил несколько рекордов благодаря топ-перформансу против Сан-Антонио Эмбиид установил несколько рекордов благодаря топ-перформансу против Сан-Антонио
Довбик может пропустить остаток сезона и Евро-2024 Довбик может пропустить остаток сезона и Евро-2024
Помочь журналистам

Видео

Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение
Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Ястремская в ТОП-30, Калинина и Байндль опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание седьмого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на три позиции, Крутых выпал из ТОП-300
просмотров

Последние новости

Европа22:26
Довбик может пропустить остаток сезона и Евро-2024
НБА22:22
Игрок НБА продолжает искать команду, чтобы обеспечить лечением своих детей
Киберспорт22:09
IEM Katowice 2024: победы FaZe Clan, Eternal Fire и G2, Natus Vincere проиграли Team Spirit
Украина22:02
УХЛ: Тризубу присуждено техническое поражение, матч Киев Кэпиталс - Днепр был остановлен
Другие страны21:57
Кубок африканских наций: Кот-д’Ивуар вырвал победу у Мали, Кабо-Верде сыграет с ЮАР
Европа21:55
Кубок Азии: определились все участники полуфинала
Бокс21:54
Определилась новая дата боя Фьюри - Усик
Олимпийские виды21:46
Чемпионат мира по водным видам спорта: сборная Украины вышла в финал акробатической группы
Киберспорт21:42
NaVi без шансов уступили россиянам, а затем "отбили им кулачки"
Европа21:31
Барселона в меньшинстве уверенно одолела Алавес
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK