Эмбиид рискует пропустить остаток сезона из-за возможной операции на колене

Если действующему MVP потребуется хирургическое вмешательство, Филадельфию можно будет смело вычеркивать из списка контендеров.

Филадельфия объявила, что МРТ выявила у Джоэла Эмбиида "травму" латерального мениска левого колена, сообщает NBC Sports.

Команда не уточнила, что именно произошло с мениском: повреждение, разрыв или частичный разрыв. Также не было объявлено о сроках восстановления игрока. Известно лишь то, что 29-.летний бигмен пропустит ближайшие матчи Сиксерс.

По информации источника, все ведет к тому, что произошел все-таки разрыв мениска, из-за чего игроку потребуется операция. По этой причине он будет вынужден пропустить остаток нынешнего сезона, если не больше.

Стоит отметить, что это не первое повреждение левого мениска в карьере Эмбиида. Из-за разрыва мениска действующий MVP НБА пропустил последние 37 матчей сезона-2016/17.

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Матч против Юты (127:124) стал уже 13-м для Эмбиида в нынешнем сезоне, который он пропустил. Предполагается, что баскетболист все же не сможет сыграть 65 матчей регулярки, что лишит его возможности вновь побороться за звание самого ценного игрока.

Напомним, что Джоэл Эмбиид травмировал колено в игре против Голден Стэйт, когда на его ногу упал форвард "воинов" Джонатан Куминга.

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