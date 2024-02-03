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Баскетбол

Уэстбрук повторил рекорд ЛеБрона, набрав 25 тысяч очков за карьеру

Расти стал первым игроком в своем амплуа, которому удалось собрать уникальные статистические показатели.
Сегодня, 17:37
Расселл Уэстбрук / Getty Images
Расселл Уэстбрук / Getty Images

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Клипперс на выезде одолели Детройт со счетом 136:125.

Одним из лучших игроков встречи стал защитник "парусников" Расселл Уэстбрук, собравший линию из 23 очков, 3 подборов и 9 передач.

Как сообщает официальный сайт НБА, Уэстбрук сумел преодолеть планку в 25 тысяч очков за карьеру - Расти стал 25-м игроком в истории лиги, кто дошел до этой отметки.

При этом он стал лишь вторым игроком после ЛеБрона Джеймса, набравшим 25 тысяч очков, 8 тысяч подборов и 9 тысяч передач. По данному показателю 35-летний защитник стал первым в своем амплуа.

"Я так рад быть в этой команде. Я не принимаю ничего из этого как должное. Видеть всю любовь и поддержку здесь от тренеров, от моих товарищей по команде... Я очень благодарен за это", - сказал после матча Самый ценный игрок НБА 2017 года.

Клипперс продолжили свою шикарную серию, которая позволяет команде Тайрона Лю занимать третье место Западной конференции с 32 победами при 15 поражениях за сезон.

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