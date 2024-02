Уэстбрук повторил рекорд ЛеБрона, набрав 25 тысяч очков за карьеру

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Клипперс на выезде одолели Детройт со счетом 136:125.

Одним из лучших игроков встречи стал защитник "парусников" Расселл Уэстбрук, собравший линию из 23 очков, 3 подборов и 9 передач.

Как сообщает официальный сайт НБА, Уэстбрук сумел преодолеть планку в 25 тысяч очков за карьеру - Расти стал 25-м игроком в истории лиги, кто дошел до этой отметки.

При этом он стал лишь вторым игроком после ЛеБрона Джеймса, набравшим 25 тысяч очков, 8 тысяч подборов и 9 тысяч передач. По данному показателю 35-летний защитник стал первым в своем амплуа.

"Я так рад быть в этой команде. Я не принимаю ничего из этого как должное. Видеть всю любовь и поддержку здесь от тренеров, от моих товарищей по команде... Я очень благодарен за это", - сказал после матча Самый ценный игрок НБА 2017 года.

