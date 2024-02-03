НБА: Сакраменто без Леня переиграл Индиану, Атланта одолела Финикс

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на субботу, 3 февраля, состоялись десять матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Украинский баскетболист Сакраменто Алексей Лень не появился на паркете в матче с Индианой.

Результаты матчей НБА за 2 февраля

Детройт – Клипперс 125:136 (33:27, 26:38, 31:36, 35:35)

Детройт: Айви (28 + 7 подборов), Богданович (26), Каннингем (16 + 11 передач), Дюрен (11 + 13 подборов), Нокс (0) – старт; Сассер (21), Галлинари (11), Беркс (6), Уайзмен (3), Томпсон (3 + 7 подборов), Моррис (0).

Клипперс: Ленард (33), Джордж (18 + 7 передач), Мэнн (12), Пламли (12 + 9 подборов), Харден (4 + 6 передач) – старт; Уэстбрук (23 + 9 передач), Пауэлл (15), Коффи (14), Тайс (5), Бостон (0), Браун (0).

Вашингтон – Майами 102:110 (33:31, 26:25, 15:31, 28:23)

Вашингтон: Пул (16 + 10 передач), Авдия (15 + 8 подборов), Кузма (13), Гэффорд (11 + 14 подборов), Джонс (6 + 6 передач) – старт; Кисперт (26), Кулибали (5), Шэмет (5), Райт (3), Дэвис (2), Гилл (0).

Майами: Батлер (24 + 9 подборов), Адебайо (20 + 14 подборов), Розир (15 + 8 подборов), Хирро (15), Хайсмит (4) – старт; Лав (13 + 10 подборов), Хакес (8), Ричардсон (7), Калеб Мартин (4).

Атланта – Финикс 129:120 (33:30, 33:33, 34:32, 29:25)

Атланта: Янг (32 + 15 передач + 7 потерь), Мюррэй (22 + 8 подборов), Джонсон (16 + 7 подборов), Капела (11 + 10 подборов), Бей (2) – старт; Богданович (23), Оконгву (15 + 7 подборов), Мэттьюз (6), Миллс (2).

Финикс: Дюрэнт (35 + 8 подборов + 8 передач), Букер (24), Бил (14 + 10 передач), Нуркич (14 + 9 подборов), Аллен (12) – старт; Юбэнкс (6), Бэйтс-Диоп (6), Гордон (6), Окоги (3).

Индиана – Сакраменто 122:133 (39:38, 25:33, 24:28, 34:34)

Индиана: Матурин (31 + 5 потерь), Сиакам (22 + 5 потерь), Джексон (10 + 8 подборов), Макконнелл (9 + 7 передач), Несмит (6) – старт; Хилд (17), Халибертон (14 + 5 потерь), Шеппард (7), Топпин (6), Уокер (0), Нембард (0).

Сакраменто: Сабонис (26 + 11 подборов + 7 передач), Фокс (25 + 6 перехватов), Барнс (22), Хертер (15 + 6 передач), Мюррэй (5) – старт; Монк (23 + 6 передач), Лайлс (13), Митчелл (4), Эдвардс (0).

Миннесота – Орландо 106:108 (38:26, 21:28, 29:26, 18:28)

Миннесота: Эдвардс (22), Гобер (22 + 16 подборов), Таунс (19 + 6 потерь), Макдэниэлс (10), Конли (4 + 9 передач) – старт; Рид (9), Андерсон (7), Александер-Уокер (7), Маклафлин (6).

Орландо: Банкеро (23 + 6 передач), Ф. Вагнер (19), Картер (18 + 12 подборов), Саггс (15), Фульц (10) – старт; М. Вагнер (8), Инглс (6), Энтони (4), Айзек (3 + 8 подборов), Г. Харрис (2).

Оклахома-Сити – Шарлотт 126:106 (39:19, 34:23, 32:30, 21:34)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (31 + 9 передач + 5 перехватов), Холмгрен (16), Уоллес (12), Гидди (8), Дорт (8) – старт; Дженг (11), Уиггинс (10), К. Уильямс (8), Джейлин Уильямс (7 + 8 подборов), Уотерс (6), Покушевски (4), Сарр (3), Мицич (2), Джонсон (0).

Шарлотт: Миллер (28), Макгауэнс (15), Бриджес (9), Ричардс (8 + 11 подборов), Коди Мартин (7) – старт; Смит (12), Блэк (11), Букнайт (5), Вашингтон (5 + 5 потерь), Тор (4), Смит (2), Менса (0).

Хьюстон – Торонто 135:106 (37:23, 29:24, 36:25, 33:34)

Хьюстон: Шенгюн (24 + 13 подборов + 8 передач), Грин (14), Смит (11), Ванвлит (10 + 6 передач), Брукс (6) – старт; Уитмор (25), Томпсон (19 + 7 подборов), Грин (8), Марьянович (6), А. Холидэй (3), Буллок (3), Тэйт (2), Сэмюэльс (2), Хинтон (2).

Торонто: Барнс (28 + 7 подборов), Куикли (25 + 6 передач), Трент (12), Пелтль (6), Б. Браун (5) – старт; Шредер (8), Нвора (8), Янг (8), Дик (3 + 7 подборов), Макдэниэлс (3), Темпл (0).

Мемфис – Голден Стэйт 101:121 (23:24, 24:33, 26:28, 28:36)

Мемфис: Джарен Джексон (27), Гильярд (16), В. Уильямс (15), Кончар (3 + 12 подборов), Альдама (2) – старт; Родди (16), Роуз (12), Кеннард (6), Эвбуомван (3), Джексон (1), Херт (0).

Голден Стэйт: Куминга (29), Карри (20 + 6 передач), Томпсон (14), Уиггинс (9), Др. Грин (9 + 12 подборов + 6 передач) – старт; Подземски (12 + 7 подборов + 14 передач), Киньонес (10), Луни (9), Джексон-Дэвис (5), Сантос (4), Робинсон (0).

Сан-Антонио – Новый Орлеан 113:114 (33:24, 32:34, 23:30, 25:26)

Сан-Антонио: Васселл (28), Джонс (20 + 7 подборов + 7 передач), Вембаньяма (16 + 14 подборов + 7 передач + 5 потерь), Сохан (15 + 16 подборов), Шэмпени (5) – старт; Коллинз (9), Брэнэм (7), Макдермотт (6), Уэсли (4 + 6 передач), Осман (3).

Новый Орлеан: Уильямсон (33 + 8 подборов), Макколлум (21), Ингрэм (19 + 6 передач), Валанчюнас (18 + 9 подборов), Мерфи (9) – старт; Альварадо (8), Дэниэлс (2), Хоукинс (2), Маршалл (2), Зеллер (0).

Денвер – Портленд 120:108 (33:20, 26:35, 33:29, 28:24)

Денвер: Йокич (27 + 22 подбора + 12 передач), Гордон (18), Колдуэлл-Поуп (16), Дж. Мюррэй (13 + 9 подборов + 10 передач), Портер (13) – старт; Уотсон (14), Джексон (13), Джордан (2), Гиллеспи (2), К. Браун (2), Ки (0), Дж. Холидэй (0), Хафф (0).

Портленд: Саймонс (29), Брогдон (11 + 8 подборов + 6 передач), Камара (10), Эйтон (8), Уокер (7 + 8 подборов) – старт; Хендерсон (30), Рит (10), Тайбулл (3), Минайя (0), Баджи (0), Мюррэй (0).

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