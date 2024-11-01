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Баскетбол

Харден присоединился к клубу игроков, набравших 26 000 очков за карьеру

"Бороде" было бы куда приятнее, если бы его команда при этом еще и победила.
Сегодня, 20:00
Джеймс Харден / Getty Images
Джеймс Харден / Getty Images

В ночь на пятницу, 1 ноября, Клипперс второй раз за сезон на своем паркете проиграли Финиксу - в этот раз со счетом 119:125.

Лучшим в составе команды из Лос-Анджелеса стал Джеймс Харден, набравший трипл-дабл из 25 очков, 10 подборов, 13 передач при 6 потерях, 2 перехватах и 2 блок-шотах.

Забросив свой второй штрафной за 1:25 до конца четвертой четверти 35-летний защитник стал 20-м игроком в истории НБА, которому удалось набрать 26 тысяч очков за карьеру, сообщает официальный сайт лиги.

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Причем он стал лишь четвертым защитником с таким достижением после Оскара Робертсона, Майла Джордана и Коби Брайанта.

К тому же, Харден вышел на седьмое место в истории НБА по количеству трипл-даблов за карьеру (78). Он сравнялся с Уилтом Чемберленом, обогнав при этом Луку Дончича из Далласа (77).

Ранее стало известно, что Виктор Вембаньяма стал третьим игроком в истории НБА, которому удалось сделать 5х5 несколько раз за карьеру.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Клипперс Джеймс Харден

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