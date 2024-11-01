Вембаньяма - третий игрок в истории НБА, сделавший 5х5 несколько раз за карьеру
Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Сан-Антонио добыл выездную победу над Ютой со счетом 106:88.
Лучшим игроком встречи стал звездный бигмен "шпор" Виктор Вембаньяма, собравший невероятную линию из 25 очков, 9 подборов, 7 передач, 5 перехватов и 5 блок-шотов.
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Это второй случай в карьере 20-летнего француза, когда он набрал 5+ показателей в пяти статистических категориях. До этого он отметился подобным в игре с Лейкерс 24 февраля этого года.
🚨Victor Wembanyama with an UNREAL 5x5 night 🚨— NBA TV (@NBATV) November 1, 2024
🔥25 Points
🔥9 Rebounds
🔥7 Assists
🔥5 Steals
🔥5 Blocks pic.twitter.com/hYXbfSWR4e
Как сообщает ESPN, Вембаньяма стал лишь третьим игроком в истории НБА, которому удалось сделать 5х5 несколько раз за карьеру.
Рекордсменом лиги по 5х5 является легендарный центровой Хьюстона Хаким Оладжьювон, на счету которого шесть таких матчей. Вторым в этом рейтинге идет Андрей Кириленко (3 матча с 5х5).
Напомним, что днем ранее Бронни Джеймс, сын суперзвезды Лейкерс ЛеБрона Джеймса, набрал свои первые очки в матче НБА.
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