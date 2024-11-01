Вембаньяма - третий игрок в истории НБА, сделавший 5х5 несколько раз за карьеру

И у французского феномена есть еще вся карьера впереди, чтобы стать рекордсменом в этой категории.

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Сан-Антонио добыл выездную победу над Ютой со счетом 106:88.

Лучшим игроком встречи стал звездный бигмен "шпор" Виктор Вембаньяма, собравший невероятную линию из 25 очков, 9 подборов, 7 передач, 5 перехватов и 5 блок-шотов.

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Это второй случай в карьере 20-летнего француза, когда он набрал 5+ показателей в пяти статистических категориях. До этого он отметился подобным в игре с Лейкерс 24 февраля этого года.

🚨Victor Wembanyama with an UNREAL 5x5 night 🚨



🔥25 Points

🔥9 Rebounds

🔥7 Assists

🔥5 Steals

🔥5 Blocks pic.twitter.com/hYXbfSWR4e — NBA TV (@NBATV) November 1, 2024

Как сообщает ESPN, Вембаньяма стал лишь третьим игроком в истории НБА, которому удалось сделать 5х5 несколько раз за карьеру.

Рекордсменом лиги по 5х5 является легендарный центровой Хьюстона Хаким Оладжьювон, на счету которого шесть таких матчей. Вторым в этом рейтинге идет Андрей Кириленко (3 матча с 5х5).

Напомним, что днем ранее Бронни Джеймс, сын суперзвезды Лейкерс ЛеБрона Джеймса, набрал свои первые очки в матче НБА.

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