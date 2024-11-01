НБА: Юта снова проиграла без Михайлюка, победы Финикса и Мемфиса
В ночь на пятницу, 1 ноября, прошли матчи нового регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.
Украинский баскетболист Юты Святослав Михайлюк не играл против Сан-Антонио.
Результаты НБА за 31 октября
Мемфис – Милуоки 122:99 (40:24, 30:24, 29:22, 23:29)
Мемфис: Морэнт (26 + 10 подборов + 14 передач), Альдама (19 + 9 подборов), Уэллс (16 + 7 подборов), Джарен Джексон (13), Иди (10 + 8 подборов) – старт; Пиппен (16), Ларэвиа (11 + 10 подборов), Кларк (7), Хафф (4), Каслтон (0), Кавамура (0).
Милуоки: Я. Адетокумбо (37 + 11 подборов), Б. Лопес (12), Трент (9), Принс (5), Лиллард (4 + 6 передач) – старт; Портис (11 + 7 подборов), Райт (8), Роллинз (4), Коннотон (3), Джексон (2), Роббинс (2), Боучэмп (2), Смит (0), Грин (0).
Даллас – Хьюстон 102:108 (21:34, 23:23, 28:31, 30:20)
Даллас: Дончич (29), Ирвинг (28 + 8 подборов + 7 передач), Томпсон (12), Вашингтон (6 + 9 подборов), Гэффорд (6) – старт; Лайвли (6), Пауэлл (4), Маршалл (4), Динуидди (4), Харди (2), Граймс (1).
Хьюстон: Грин (23 + 12 подборов + 5 потерь), Шенгюн (17 + 12 подборов), Брукс (17), Смит (14), Ванвлит (4) – старт; Исон (15), Томпсон (10), Уитмор (6), Шеппард (2), Адамс (0).
Юта – Сан-Антонио 88:106 (30:19, 23:28, 14:30, 21:29)
Юта: Джордж (15 + 7 потерь), Филиповски (12), Кесслер (6 + 11 подборов), Кларксон (3), Уильямс (2) – старт; Секстон (16), Коллинз (14 + 11 подборов), Миллс (9), Юбэнкс (6), Сенсабо (5), Джузэнг (0).
Сан-Антонио: Вембаньяма (25 + 9 подборов + 7 передач + 5 перехватов + 5 блок-шотов), Пол (19 + 7 подборов + 10 передач), Сохан (11), Барнс (8), Шэмпени (6) – старт; К. Джонсон (13), Мамукелашвили (10), Касл (8), Брэнэм (6), Уэсли (0), Коллинз (0), Сиссоко (0), Бэсси (0).
Клипперс – Финикс 119:125 (37:20, 33:32, 23:39, 26:34)
Клипперс: Харден (25 + 10 подборов + 13 передач + 6 потерь), Пауэлл (23), Зубац (22 + 12 подборов), Д. Джонс (11), Мэнн (8) – старт; Портер (14), Коффи (7), Данн (6), Батюм (3 + 4 блок-шота), Джонс (0).
Финикс: Букер (40 + 8 передач), Дюрэнт (18), Данн (16), Нуркич (11), Джонс (7 + 11 передач) – старт; О'Нил (21 + 7 подборов), Пламли (8), Аллен (2), Игодаро (2), Моррис (0).
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