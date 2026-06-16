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Баскетбол

Кавальерс готовы предложить контракт игроку, которого арестовали

Арестованный Харден получит 60 млн долларов.
Сегодня, 12:21       Автор: Валентина Чорноштан
Джеймс Харден / Getty Images
Джеймс Харден / Getty Images

Кливленд заинтересован предложить контракт на два сезона Джеймсу Хардену, несмотря на его недавнее задержание.

Напомним, что 36-летний защитник был арестован в Техасе за незаконное ношение оружия, однако баскетболист был быстро отпущен после внесения залога.

Однако, несмотря на это, Кавальерс готовит соглашение этим летом на 60 миллионов долларов для Хардена. Следовательно, Джеймс откажется от опции игрока на 42 миллиона долларов, сообщает The Stein Line.

Ранее сообщалось, что Кливленд рассматривал обмен Гарлэнда на Холидэя из Портленда вместо приобретения Хардена.

К слову, Клипперс может стать третьей стороной в сделке по обмену Янниса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кливленд Кавальерс Джеймс Харден

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