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Баскетбол

Кливленд и Харден договорились о новом контракте

Однако после одобрения обмена по Уотсону.
Сегодня, 14:28       Автор: Валентина Чорноштан
Джеймс Харден / Getty Images
Джеймс Харден / Getty Images

Кливленд и свободный агент Джеймс Харден близки к оформлению нового соглашения.

По данным инсайдера Марка Стейна, 36-летний защитник отложил подписание контракта до завершения обмена Пейтона Уотсона из Денвера.

Харден рассчитывает подписать с Кавальерс двухлетний контракт на 60-75 млн долларов с опцией игрока на второй сезон.

Добавим, что ранее баскетболист отказался от опции на 42,3 млн долларов на сезон‑2026/27.

Тем временем  Шакил поставил жёсткий ультиматум Леброну и Эмбииду в их новом сезоне.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кливленд Кавальерс Джеймс Харден

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