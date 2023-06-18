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Баскетбол

Экс-игрок НБА узнал, что у него аутизм, благодаря диагнозу сына

Тони Снелл в 31 год узнал о своем здоровье кое-что новое и неожиданное.
Сегодня, 18:51
Тони Снелл / Getty Images
Тони Снелл / Getty Images

Бывший форвард НБА Тони Снелл узнал нечто важное о своем здоровье, сообщает ESPN.

Выступая на канале NBC, Снелл рассказал, что он обнаружил, что у него расстройство аутистического спектра после того, как его 2-летнему сыну Картеру поставили диагноз в 18 месяцев.

"Я такой: "Знаете что, если у него диагностировали (аутизм), то я думаю, что я тоже (в спектре аутизма)". Так что это придало мне смелости пойти провериться", — сказал баскетболист.

"Я не был удивлен, потому что всегда чувствовал себя по-другому. Я просто почувствовал облегчение, типа: "Ааа, вот почему я такой, какой я есть". Это просто сделало всю мою жизнь, наполнило все в моей жизни таким большим смыслом. Это было похоже на ясность, как будто я надел 3D-очки".

Источник: Getty Images

Снелл считает, что отсутствие диагноза ранее в его жизни действительно помогло ему попасть в НБА.

"Думаю, что я, вероятно, был бы ограничен тем, что я мог бы сделать. Не думаю, что был бы в НБА, если бы мне поставили диагноз аутизм (в возрасте его сына). Они, вероятно, наложили бы ограничения на мои способности". 

Тони Снелл сказал, что сейчас просто хочет поддержать своего сына.

"Я хочу убедиться, что мой сын знает, что я его поддержу. Когда я был ребенком, я чувствовал себя по-другому. Но я могу показать ему:  "Я здесь, с тобой". Мы будем расти вместе и мы вместе собираемся достичь многого".

Напомним, что за свою карьеру Тони Снелл успел отметиться некоторыми уникальными историческими статистическими показателями.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тони Снелл

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