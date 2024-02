Голден Стэйт и Стив Керр продлили сотрудничество, подписав рекордное продление

НБА на своем официальном сайте объявила, что Голден Стэйт и Стив Керр подписали новый контракт.

По этой сделке 58-летний наставник продолжит возглавлять "воинов" до конца сезона-2025/26.

При этом также отмечается, что девятикратный чемпион НБА стал самым высокооплачиваемым тренером лиги - за два следующих сезона он заработает 35 миллионов долларов (17,5 миллиона за сезон).

BREAKING: Golden State’s Steve Kerr has agreed on a two-year, $35 million contract extension, Rick Smith and Dan Eveloff of @PrioritySports tell ESPN. Kerr’s new deal makes him the highest paid coach in league history at $17.5M a year. pic.twitter.com/Hpd0xslyCU