Голден Стэйт и Стив Керр продлили сотрудничество, подписав рекордное продление

НБА на своем официальном сайте объявила, что Голден Стэйт и Стив Керр подписали новый контракт.

По этой сделке 58-летний наставник продолжит возглавлять "воинов" до конца сезона-2025/26.

При этом также отмечается, что девятикратный чемпион НБА стал самым высокооплачиваемым тренером лиги - за два следующих сезона он заработает 35 миллионов долларов (17,5 миллиона за сезон).

BREAKING: Golden State’s Steve Kerr has agreed on a two-year, $35 million contract extension, Rick Smith and Dan Eveloff of @PrioritySports tell ESPN. Kerr’s new deal makes him the highest paid coach in league history at $17.5M a year. pic.twitter.com/Hpd0xslyCU — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 24, 2024

Прежнее соглашение между сторонами завершалось в конце нынешнего сезона, который стал для Керра уже десятым во главе Уорриорз. За эти десять лет Стив Керр четыре раза привел Голден Стэйт к чемпионскому титулу.

К тому же, при нем команда выдала рекордный для лиги результат в регулярном сезоне (73-9), побив многолетний рекорд Чикаго Буллз (72-10), который был установлен, когда Керр выступал за "быков".

Напомним, что минувшей ночью во время матча Новый Орлеан - Майами произошла массовая потасовка с итоговым удалением четырех баскетболистов.

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