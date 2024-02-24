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Баскетбол

Голден Стэйт и Стив Керр продлили сотрудничество, подписав рекордное продление

Наставник "воинов" стал самым высокооплачиваемым специалистом в НБА.
Сегодня, 10:03
Стив Керр / Getty Images
Стив Керр / Getty Images

НБА на своем официальном сайте объявила, что Голден Стэйт и Стив Керр подписали новый контракт.

По этой сделке 58-летний наставник продолжит возглавлять "воинов" до конца сезона-2025/26.

При этом также отмечается, что девятикратный чемпион НБА стал самым высокооплачиваемым тренером лиги - за два следующих сезона он заработает 35 миллионов долларов (17,5 миллиона за сезон).

Прежнее соглашение между сторонами завершалось в конце нынешнего сезона, который стал для Керра уже десятым во главе Уорриорз. За эти десять лет Стив Керр четыре раза привел Голден Стэйт к чемпионскому титулу.

К тому же, при нем команда выдала рекордный для лиги результат в регулярном сезоне (73-9), побив многолетний рекорд Чикаго Буллз (72-10), который был установлен, когда Керр выступал за "быков".

Напомним, что минувшей ночью во время матча Новый Орлеан - Майами произошла массовая потасовка с итоговым удалением четырех баскетболистов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Голден Стэйт Уорриорз Стив Керр

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