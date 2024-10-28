Пронесло: Карри избежал серьезного повреждения голеностопа

Звездный разыгрывающий Голден Стэйт Уорриорз Стеф Карри избежал серьезного повреждения левого голеностопа.

Как сообщает ESPN, 36-летнему баскетболисту провели МРТ, результаты которой не выявили ничего, что могло бы вывести его из строя на длительный срок.

"МРТ была позитивной. Это главное. Никаких значительных повреждений", - сказал тренер "воинов" Стив Керр после тренировки в понедельник, 28 октября.

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По информации источника, состояние Карри будет оценено через два матча. Таким образом Стеф пропустит обе встречи с Новым Орлеаном (30 и 31 октября).

Напомним, что Стеф Карри травмировался в матче против Клипперс, который Голден Стэйт проиграл при домашних трибунах.

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