Пронесло: Карри избежал серьезного повреждения голеностопа
Звездный разыгрывающий Голден Стэйт Уорриорз Стеф Карри избежал серьезного повреждения левого голеностопа.
Как сообщает ESPN, 36-летнему баскетболисту провели МРТ, результаты которой не выявили ничего, что могло бы вывести его из строя на длительный срок.
"МРТ была позитивной. Это главное. Никаких значительных повреждений", - сказал тренер "воинов" Стив Керр после тренировки в понедельник, 28 октября.
Читай также: Хьюстон Рокетс заинтересованы в обмене Батлера из Майами
По информации источника, состояние Карри будет оценено через два матча. Таким образом Стеф пропустит обе встречи с Новым Орлеаном (30 и 31 октября).
Напомним, что Стеф Карри травмировался в матче против Клипперс, который Голден Стэйт проиграл при домашних трибунах.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!