Томпсон - второй "самый быстрый" игрок, забросивший 2500 трехочковых

Быстрее новичка Далласа был только всем известный "снайпер".

В матче регулярного сезона НБА Даллас на своей площадке уступил Хьюстону со счетом 102:108.

Не лучшую игру продемонстрировал новичок Маверикс Клэй Томпсон, набравший 12 очков на 5 из 13 бросков с игры, реализовав 2 из 9 трехочковых.

Как сообщает ClutchPoints, это не помешало 34-летнему шутеру пробить отметку в 2500 реализованных бросков с дальней дистанции.

Для этого ему понадобилось 798 матчей, что стало вторым самым быстрым результатом в истории НБА.

Быстрее Томпсона справился лишь его многолетний напарник по Голден Стэйт Стеф Карри, который забросил 2500 трехочковых за 702 матча.

Klay Thompson has just become the 2nd fastest player in NBA history to reach 2,500 3PT FGM.



Right behind former teammate, Steph Curry 👀🙌 pic.twitter.com/EiVeRFvHdl — ClutchPoints (@ClutchPoints) November 1, 2024

Читай также: Вембаньяма - третий игрок в истории НБА, сделавший 5х5 несколько раз за карьеру

В нынешнем сезоне Клэй Томпсон набирает в среднем 15,6 очка, 3,0 подбора и 1,2 передачи при 43,8% реализации бросков с игры и 38,8% реализации бросков из-за дуги.

Ранее стало известно, что звезда Клипперс Джеймс Харден преодолел отметку в 26 тысяч очков за карьеру.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!