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Баскетбол

Томпсон - второй "самый быстрый" игрок, забросивший 2500 трехочковых

Быстрее новичка Далласа был только всем известный "снайпер".
Сегодня, 22:00
Клэй Томпсон / Getty Images
Клэй Томпсон / Getty Images

В матче регулярного сезона НБА Даллас на своей площадке уступил Хьюстону со счетом 102:108.

Не лучшую игру продемонстрировал новичок Маверикс Клэй Томпсон, набравший 12 очков на 5 из 13 бросков с игры, реализовав 2 из 9 трехочковых.

Как сообщает ClutchPoints, это не помешало 34-летнему шутеру пробить отметку в 2500 реализованных бросков с дальней дистанции.

Для этого ему понадобилось 798 матчей, что стало вторым самым быстрым результатом в истории НБА.

Быстрее Томпсона справился лишь его многолетний напарник по Голден Стэйт Стеф Карри, который забросил 2500 трехочковых за 702 матча.

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В нынешнем сезоне Клэй Томпсон набирает в среднем 15,6 очка, 3,0 подбора и 1,2 передачи при 43,8% реализации бросков с игры и 38,8% реализации бросков из-за дуги.

Ранее стало известно, что звезда Клипперс Джеймс Харден преодолел отметку в 26 тысяч очков за карьеру.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даллас Маверикс Клэй Томпсон Голден Стэйт Уорриорз Стеф Карри

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