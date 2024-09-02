Ховард: Брайант взял все, что делал Джордан, и приумножил это

По мнению "Супермена", Коби обладал большим набором навыков, чем Эм Джей.

Дуайт Ховард сходил в гости к Гилберту Аринасу на подкаст "Gil’s Arena", где они поговорили на различные баскетбольные темы.

Там нынешний игрок Тайвань Мустангс высказал мнение, что Коби Брайант был более умелым игроком, чем Майкл Джордан.

Ховард считает, что неустанная трудовая этика и самоотдача Брайанта позволили ему поднять аспекты игры на новый уровень.

"Я думаю, что Коби лучше, чем Майкл Джордан, в плане мастерства. Он взял все, что делал Джордан, и приумножил это. Он сделал это лучше", - цитирует Ховарда HoopsHype.

“I think Kobe [Bryant is] better than [Michael Jordan] skill-wise. He took everything Jordan did and multiplied it. He did it better.”



Do you agree with Dwight Howard? 🤔



(via @GilsArenaShow)pic.twitter.com/YnnjQd1djy — ClutchPoints (@ClutchPoints) August 31, 2024

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Напомним, что в августе было закрыто расследование о сексуальном насилии Дуайта Ховарда.

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