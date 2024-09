Ховард: Брайант взял все, что делал Джордан, и приумножил это

Дуайт Ховард сходил в гости к Гилберту Аринасу на подкаст "Gil’s Arena", где они поговорили на различные баскетбольные темы.

Там нынешний игрок Тайвань Мустангс высказал мнение, что Коби Брайант был более умелым игроком, чем Майкл Джордан.

Ховард считает, что неустанная трудовая этика и самоотдача Брайанта позволили ему поднять аспекты игры на новый уровень.

"Я думаю, что Коби лучше, чем Майкл Джордан, в плане мастерства. Он взял все, что делал Джордан, и приумножил это. Он сделал это лучше", - цитирует Ховарда HoopsHype.

